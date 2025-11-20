Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси дал большое интервью уругвайскому изданию, в котором признал: Иран не стремится создать ядерное оружие.

"Эта проблема существует уже много лет, и поэтому я не квалифицирован, чтобы судить, хорошо это или плохо, но дело дошло до того, что сначала Израиль, а затем и США решили атаковать ядерные объекты в этой стране"

- Рафаэль Гросси

Реальность такова, что эти атаки нанесли весьма значительный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, и хотя может показаться признаком того, что возможности Ирана по разработке ядерного оружия снизились, Тегеран оставил за собой право на полное восстановление ядерных объектов. Однако они не подлежат восстановлению, отметил глава МАГАТЭ, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Тем не менее, Гросси честно признал: Иран разрабатывает очень передовые технологии и постоянно наращивает свои запасы высокообогащенного урана, считая, что эта деятельность соответствует его правам в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и осуществляется в мирных целях, включая производство реакторного топлива и радиофармпрепаратов.

Иран неоднократно заявлял о своей готовности возобновить полноценное сотрудничество с Агентством в случае снятия санкций и возвращения всех сторон к выполнению своих обязательств по СВПД, отметил Рафаэль Гросси.