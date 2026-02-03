Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с получением премии "За человеческое братство"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с получением "Премии Заида за человеческое братство" в ходе обращения к ее лауреатам.
Он особо отметил вклад азербайджанского президента в процесс достижения мира на Южном Кавказе.
"Я хочу особо подчеркнуть, что считаю чрезвычайно важными смелые шаги, предпринятые моим братом Ильхамом Алиевым на пути к установлению прочного мира"
— Реджеп Тайип Эрдоган
Кроме того, Эрдоган отметил и то, что в этом процессе значительную роль сыграла воля премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Я верю, что с вступлением в силу соглашения, цели и формат которого согласовали обе стороны, откроется новая страница для Кавказа"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Также он подчеркнул, что Турция всячески поддерживает мирный процесс между Баку и Ереваном, готова обеспечивать стабильность в регионе и во всем мире.
"Мы будем работать над строительством мостов дружбы, основанных на справедливости"
– Реджеп Тайип Эрдоган