Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с получением премии "За человеческое братство"

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился с поздравлением к Ильхаму Алиеву с получением премии "За человеческое братство".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с получением "Премии Заида за человеческое братство" в ходе обращения к ее лауреатам.

Он особо отметил вклад азербайджанского президента в процесс достижения мира на Южном Кавказе.

"Я хочу особо подчеркнуть, что считаю чрезвычайно важными смелые шаги, предпринятые моим братом Ильхамом Алиевым на пути к установлению прочного мира"

— Реджеп Тайип Эрдоган

Кроме того, Эрдоган отметил и то, что в этом процессе значительную роль сыграла воля премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Я верю, что с вступлением в силу соглашения, цели и формат которого согласовали обе стороны, откроется новая страница для Кавказа"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также он подчеркнул, что Турция всячески поддерживает мирный процесс между Баку и Ереваном, готова обеспечивать стабильность в регионе и во всем мире.

"Мы будем работать над строительством мостов дружбы, основанных на справедливости"

– Реджеп Тайип Эрдоган