Москва рассчитывает на деэскалацию ситуации вокруг Ирана

РФ рассчитывает, что предстоящие переговоры между представителями Тегерана и Вашингтона будут результативны для стабилизации ситуации вокруг Ирана.

"Надеемся, что в ходе запланированной на пятницу, 6 февраля, встрече высокопоставленных представителей Ирана и США в Стамбуле будут сделаны шаги для выхода из сложившейся ситуации, которые позволят избежать дальнейшей эскалации"

– Мария Захарова

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном уже стартовали. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что планирование встречи завершено, идет обсуждение выбора площадки.