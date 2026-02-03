Вестник Кавказа

Москва рассчитывает на деэскалацию ситуации вокруг Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ рассчитывает, что предстоящие переговоры между представителями Тегерана и Вашингтона будут результативны для стабилизации ситуации вокруг Ирана.

Россия рассчитывает, что предстоящие переговоры Вашингтона и Тегерана окажутся продуктивными в контексте снижения напряженности вокруг Ирана, заявили в МИД РФ.    

"Надеемся, что в ходе запланированной на пятницу, 6 февраля, встрече высокопоставленных представителей Ирана и США в Стамбуле будут сделаны шаги для выхода из сложившейся ситуации, которые позволят избежать дальнейшей эскалации"

– Мария Захарова 

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном уже стартовали. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, в свою очередь, заявил, что планирование встречи завершено, идет обсуждение выбора площадки.

