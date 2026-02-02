Вестник Кавказа

Иран отменяет учения в Ормузском проливе после предупреждений США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КСИР отменил запланированные на 8-9 февраля военные учения в Ормузском проливе на фоне инцидентов с иранским беспилотником и американским танкером.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана принял решение отменить учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе, запланированные на 8-9 февраля. Сворачивание планов объясняется предупреждениями со стороны США, информирует The Wall Street Journal. 

Отмена иранских учений совпала с ростом напряженности между США и Ираном на фоне инцидентов в морском пространстве, когда ВВС США сбили иранский беспилотник, а иранские катера предприняли перехват американского танкера. 

Напомним, что Иран и США договорились о проведении переговоров. По данным медиа, консультации должны состояться в Омане. 

Отметим, что последние недели были ознаменованы эскалацией между Ираном и США. Вашингтон заявлял о готовности к решительным действиям против Тегерана с целью принятия властями ИРИ условий по ядерному вопросу и ракетам. Также США беспокоит внутриполитическая ситуация в Иране на фоне жесткого подавления протестов.

