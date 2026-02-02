Иран разработал план разведения морских коньков

На выставке в Иране представлены биотехнологический план по разведению морских коньков и четыре новых продукта для рыболовства на основе водорослей.

Ученые из Ирана представили четыре инновационных продукта для рыболовства и биотехнологический план по разведению уникального морского конька Персидского залива. Информация была представлена во время Четвертой международной выставки иранской морской промышленности и судостроения.

Разведение морских коньков — сложная задача из-за их уязвимости и специфических условий обитания. Эти малоподвижные рыбы нуждаются в особых субстратах и точнейшем контроле параметров воды. Разработка Ираном промышленной биотехнологии для этого вида свидетельствует о научном заделе в области аквакультуры.

Иранские власти, по сообщениям арабоязычных СМИ, отметили, что проект гармонично сочетает цели охраны окружающей среды с задачами научно-ориентированного производства, представляя собой прорыв в обеих сферах.

Параллельно с проектом по морским конькам иранские специалисты и технологические компании представили четыре новых продукта. Это производные из водорослей для медицины и косметологии.