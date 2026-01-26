Серебро взлетело на 13% после недавнего обвала

Цена серебра взлетела на 13,1% во вторник, достигнув $87,06 за унцию. Это резкое восстановление после падения до $72,1 в начале февраля.

Во вторник на Нью-Йоркской бирже был зафиксирован резкий скачок цен на серебро. Стоимость мартовского фьючерса 2026 года в ходе торгов увеличилась более чем на 13%. Об этом свидетельствуют данные Comex.

К 18:15 цена серебра взлетела на 13,1% относительно прошлого закрытия, достигнув $87,06 за унцию. В ходе торгов драгметалл обновлял максимумы, в моменте поднимаясь до $89,03.

Текущему взлету котировок серебра на бирже предшествовал не менее резкий обвал. Всего за несколько недель, после того как цена пробила уровень в $120 за унцию, драгметалл рухнул до отметки $72,1 в начале февраля.