Пять стран начнут обсуждение принципов многополярной политики в Евразии

Беларусь сообщила о старте консультаций по Евразийской хартии с Россией, Ираном, КНДР и Мьянмой для обсуждения многополярного мира.

Россия, Иран, Беларусь, КНДР и Мьянма договорились начать консультации по Евразийской хартии. Об этом проинформировало белорусское министерство иностранных дел.

Как пояснили в дипведомстве, работа над Евразийской хартией началась с инициативы на минской конференции 2023 года и продолжилась на последующих форумах. В ноябре 2024 года Беларусь и России оформили "Совместное видение" документа, определив в нем ключевые позиции: взгляды на многополярность, значение Евразии, принципы новой архитектуры безопасности и план действий по реализации достигнутых договоренностей.

"Мы соглашаемся начать инклюзивный консультативный процесс по Евразийской хартии в евразийском формате с целью обсуждения соответствующих субстантивных и процедурных вопросов, связанных с идеей разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Мы также соглашаемся рассмотреть результаты консультативного процесса. Сроки и место будут определены его участниками в будущем"

— МИД Беларуси

Как отмечал ранее глава МИД Беларуси Максим Рыженков, хартия актуальна в условиях провала однополярной модели международного взаимодействия. Целью хартии, по мнению руководителя белорусского внешнеполитического ведомства, является создание в Евразии экономической системы, менее уязвимой перед западными санкциями, а также способствование появление альтернативы несправедливой глобализации.

О скором старте разработки текста Евразийской хартии заявил в конце декабря директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. По его словам, документ станет частью инициативы по созданию новой архитектуры безопасности в Евразии, выдвинутой президентом Владимиром Путиным в июне прошлого года для противодействия угрозам и стабилизации обстановки на континенте.