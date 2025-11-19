Вестник Кавказа

Российская авиакомпания открывает прямые рейсы Новосибирск-Батуми

Пляж Батуми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Согласно расписанию новосибирского аэропорта Толмачево, российский перевозчик Red Wings летом будет выполнять рейсы из Новосибирска в Батуми.

Еще одно направление полетов запускается в аэропорту Новосибирска Толмачево, пишут местные СМИ.

Так, в расписании воздушной гавани появились регулярные рейсы в грузинский курортный город Батуми, их будет выполнять перевозчик Red Wings.

Полеты стартуют с 11 июня и будут выполняться по 1 октября. Летать самолеты будут дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Из Толмачево они будут отправлять в 7:10 и 5:10 соответственно, из Батуми – в 22:00 и 20:00 по местному времени.

Время в пути – 4 часа 40 минут.

Продажа билетов на прямой рейс Новосибирск-Батуми на портале Red Wings пока не ведется.

В данный момент из Новосибирска летают в Тбилиси лайнеры Georgian Airways.

