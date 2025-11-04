Вестник Кавказа

Ситуация с апартаментами в Батуми стала вызовом для туризма в Грузии

Вид на Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Турпоток в Грузию растет, но для успешного развития отрасли нужно учитывать ряд факторов, считают аналитики. К вызовам они отнесли ситуацию с апартаментами под аренду в черноморском Батуми.

Главные вызовы туризма региона Аджария в Грузии перечислили аналитики компании Galt&Taggart.

Аналитики отнесли к главным вызовам два фактора. Первый – вопрос легализации азартных игр в странах Южного Кавказа, которая повысит конкуренцию стран региона в туристической сфере. Второй фактор – увеличение числа апартаментов для сдачи в аренду в Батуми, главном черноморском курорте Грузии. Отмечается, что рост числа апартаментов потребует значительного роста потока туристов.

В основном рост турпотока Египту обеспечивают РФ, страны Центральной Азии и Ближнего Востока. За девять месяцев этого года поток туристов увеличился почти на 8%, до 4,3 млн человек.

Аналитики отметили, что в Грузии важно налаживать сотрудничество между частным и государственным секторами для успешного развития туристической сферы.

