Почти 80% квартир в Батуми приобретают иностранцы

Жилую недвижимость в Батуми в 2025 году в основном приобретают иностранные граждане. В списке покупателей оказались россияне, белорусы, израильтяне.

Большую часть квартир в курортном Батуми покупают не местные жители, а иностранцы, выяснили аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart.

В 2025 году 3/4 всех проданных квартир или 77% в ряде девелоперских проектов приобрели граждане других стран. Граждане Грузии купили 23% квартир, это больше, чем в прошлом году на 4%.

Кто покупает жилье в Батуми? Чаще всего это граждане России, Беларуси, Украины – 20% от всех проданных в Батуми квартир, граждане Израиля – 16%, граждане стран Евросоюза – 12%, граждане Турции – 9%.