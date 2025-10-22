Дополнительные поезда соединят Тбилиси и Батуми в ноябре

В ноябре сборная Грузии по регби проведет несколько тест-матчей. В связи с этим компания "Грузинская железная дорога" запустит дополнительные поезда.

"Грузинская железная дорога" запускает дополнительные поезда, которые будут курсировать между Тбилиси и Батуми в ноябре. Соответствующее решение было принято компанией в связи с матчем сборных Грузии и Канады по регби.

Так, 15 ноября поезд отправится с центрального вокзала Тбилиси в 00:40, а в обратном направлении – в 18:45.

В ноябре сборная Грузии проведет три тест-матча. На 8-е ноября запланирована встреча со сборной США, на 15-е – с Канадой, на 22-е – с Японией. Матчи с США и Канадой состоятся в Батуми, а с Японией – в Тбилиси.