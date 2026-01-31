Диалог России и США идет почти беспрерывно на разных уровнях – МИД РФ

Москва и Вашингтон, заявили в МИД России, продолжают контакты, которые ведутся практически постоянно на разных уровнях.

РФ и США на данный момент ведут диалог почти без перерыва, сказано в ответах МИД РФ, которые поступили к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году.

"Исходим из того, что в настоящий момент российско-американский диалог ведется практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах"

– МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что очень важны контакты по ситуации на Украине, однако этот вопрос не единственный, который необходимо обсуждать сторонам.

В министерстве также обратили внимание на конструктивный настрой российской стороны по будущему диалогу Москвы и Вашингтона.