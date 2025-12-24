Вестник Кавказа

Самолет из Москвы не долетел до Дубая и сел в Сочи

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Вынужденную посадку в Сочи совершил самолет, совершавший рейс из Москвы в Дубай. Сообщается, что решение было принято по техническим причинам.

Воздушное судно, которое должно было прилететь из Москвы в Дубай, осуществило вынужденную посадку в Сочи, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что самолет принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии". Посадка была совершена примерно в два часа дня по московскому времени.

Лайнеру пришлось сесть по "техническим причинам". Пассажиров – 190 человек – поместили в здании аэровокзала сочинского аэропорта.

Самолет в данный момент проходит техническую проверку.

885 просмотров

