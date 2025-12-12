Вестник Кавказа

Вынужденная посадка: четыре рейса из России приземлились в Самарканде

Этим утро Самарканд принял четыре рейса из России, запросившие вынужденную посадку. Причиной стали погодные условия в пунктах прибытия.

Туман не позволил четырем российским авиарейсам утром 24 декабря добраться до Бухары, Термеза и Ургенча, информирует пресс-служба АО Uzbekistan airports.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в ряде аэропортов Узбекистана международный аэропорт "Самарканд" принял несколько рейсов в качестве запасного аэродрома"

– Uzbekistan airports

Посадка прошла в штатном режиме, после улучшения погодных условий полеты по маршрутам продолжатся. 

Вынужденно в Самарканд прибыли рейсы Москва-Бухара перевозчиков "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways, рейс Петербург-Ургенч Uzbekistan Airways, а также рейс Москва-Термез "Азимута".

