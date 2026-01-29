Эрдоган – Пезешкиану: Турция готова выступить посредником между Ираном и США

Анкара, как заявил президент Турции в разговоре с иранским коллегой, готова к посредническим усилиям между Тегераном и Вашингтоном.

Турецкая сторона готова стать посредником при урегулировании текущей напряженности между Ираном и Америкой, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, президенты в ходе беседы говорили о двусторонних отношениях, была также поднята тема военной эскалации в регионе.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сыграть посредническую роль в отношениях между Ираном и США в целях снижения напряженности и решения проблем"

– канцелярия президента Турции

Кроме того, Эрдоган рассказал Пезешкиану, что намерен провести сегодня встречу с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи, который совершает визит в Анкару.