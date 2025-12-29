В Азербайджане стремительно растет население зангиланского села Мамедбейли

В азербайджанское село Мамедбейли в освобожденном от оккупации Зангиланском районе страны сегодня снова вернется очередная большая группа бывших вынужденных переселенцев.

Буквально два дня назад в село Мамедбейли Зангиланского района прибыли 20 семей бывших вынужденных переселенцев, и вот сегодня село принимает еще 26 семей его новых жителей.

Село стремительно разрастается – новыми сельчанами сегодня станут еще 142 человека, которые не только обретут свое постоянное жилье, но и будут жить в обновленном и полностью благоустроенном крупном населенном пункте, передает Trend.

С учетом предыдущих этапов "большого возвращения" население села уже приближается к полутысяче жителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что 27 января в село переехали 103 человека бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.