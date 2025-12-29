Зангиланское село Мамедбейли принимает новых жителей

В Азербайджане продолжается "Большое возвращение" – сегодня село Мамедбейли в Зангиланском районе страны возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В селе Мамедбейли Зангиланского района Азербайджана сегодня пополнение – сюда согласно распоряжению президента страны Ильхама Алиева возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Сегодня село примет еще 20 семей - это 103 человека, которые ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, передает Trend.

Теперь же новоселы будут жить в современных комфортных домах, построенных специально для них в освобожденном от армянской оккупации селе, которое полностью восстановлено для нормальной жизни.

Напомним, ранее мы писали о том, что предыдущая большая группа вынужденных переселенцев вернулась в обновленное село 24 ноября минувшего 2025 года – тогда в село переехали 30 семей, или 144 его новых жителей.