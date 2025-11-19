Вестник Кавказа

30 семей вернутся в село Мамедбейли в Азербайджане сегодня

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Село Мамедбейли, ранее освобожденное от армянской оккупации и восстановленное для жизни, примет сегодня очередную группу бывших вынужденных переселенцев. В село переезжают 30 семей.

В Азербайджане в рамках программы "Большое возвращение" 24 ноября в село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев.

В родные края спустя многие годы сегодня вернется 30 азербайджанских семей в составе 144 человека. В селе Мамедбейли подготовлена необходимая для жизни инфраструктура.

Прежде эти граждане Азербайджана временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях по всей территории страны.

