30 семей вернутся в село Мамедбейли в Азербайджане сегодня

В Азербайджане в рамках программы "Большое возвращение" 24 ноября в село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев.
Прежде эти граждане Азербайджана временно проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях по всей территории страны.