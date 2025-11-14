Бюджет азербайджанской программы "Великое возвращение" достигнет $13 млрд до конца года

О планах развертывания бюджета госпрограммы "Великое возвращение" на этот и следующий год заявил министр финансов Азербайджана. В этом году сумма достигнет $13 млрд или 22 млрд манатов.

Объем финансирования I Госпрограммы программы "Великое возвращение" в Азербайджане достигнет $13 млрд к концу 2025 года. Об этом сообщил глава министерства финансов страны Сахиль Бабаев в ходе пленарного заседания Национального собрания АР.

Он рассказал об уже инвестированных в восстановление и реконструкцию освобожденных территорий $10 млрд. Средства были направлены на три ключевых направления: строительство и реновацию инфраструктуры, разминирование земель, а также поддержку социальной сферы, включая образование, медицину, культуру и спорт.

В 2026 году на дальнейшую реализацию "Великого возвращения" будет выделено $2 млрд, формируя 8,4% общих расходов бюджета страны.

Совещание законодательного органа республики было посвящено планированию государственного бюджета на будущий год и обсуждению соответствующего законопроекта. Министр указал на исторический масштаб будущего бюджета, символически совпадающего с годовщиной Победы.