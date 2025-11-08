Численность населения Карабаха и Восточного Зангезура почти достигла 62 тысяч человек

Госкомстат Азербайджана сообщает о почти 62 тыс жителей на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана.

По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, демографические показатели Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов достигли 61,95 тыс человек на начало ноября текущего года.

За время реализации государственной программы "Великое возвращение" в родные дома вернулись более 5,2 тыс семей.

Ранее Госкомстат сообщил о почти 100 тыс индивидуальных предпринимателей и более 5 тыс юридических лиц на территории Карабаха и Восточного Зангезура.

Информационно-коммуникационный сектор регионов также демонстрирует рост: за первое полугодие 2025 года выручка превысила показатели аналогичного периода прошлого года на 1,3% и составила 3,6 млн манатов.