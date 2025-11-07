Ильхам Алиев: Мы вернулись в Карабах, Восточный Зангезур и отныне будем жить на этих землях вечно

Сегодня в Баку прошел военный парад, посвященный пятой годовщине Победы во Второй Карабахской войне. Выступая на параде, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал об истории той войны и о послевоенном возрождении деоккупированных территорий.

Он напомнил, что в начале 1990-х годов Армения оккупировала 20% территории Азербайджана; около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Против них были совершены военные преступления, Ходжалинский геноцид, политика этнической чистки.

Ведя мирные переговоры, мы в то же время заявляли, что если они не дадут результатов, Азербайджан освободит свои исторические, исконные земли любым путем, в том числе и военным

- Ильхам Алиев

Результат длительных переговоров оказался нулевым, поскольку Армения не собиралась по собственной воле освобождать азербайджанские земли. Баку же настаивал на полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета страны.

Мы накапливали силы и с каждым годом становились сильнее. Мы смогли возвысить свой голос на международной арене. Во всех международных организациях позиция нашей страны, связанная с этим конфликтом, имела преимущество. Многие решения и резолюции составили правовую и политическую основу нашей Победы

- президент Азербайджана

При этом стране удалось построить мощную экономику, по сути, обрести экономическую независимость, что придавало Азербайджану политическую силу. Успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, Азербайджан стал незаменимым для многих стран. Вместе с тем, приоритетным вопросом для Баку оставалось строительство армии.

Мы создали мощную армию, сильные Вооруженные силы. Мы повысили боеспособность нашей армии, оснастили ее самым современным оружием, техникой. Все это и многое другое обусловили славную Победу

- Ильхам Алиев

Что касается ситуации, сложившейся накануне Второй Карабахской войны, президент Азербайджана рассказал, что тогда Армения начала угрожать новой войной, выступив с новыми территориальными претензиями:

Они даже говорили, что развяжут новую войну за новые земли и полностью оккупируют Азербайджан. Говорили, что их танки будут на улицах Баку. Говорили, что будут пить чай в Баку. На самом деле их мечты сбылись. Мы их претворили в жизнь. Их танки сегодня демонстрируются в Парке военных трофеев. Армянские военные преступники сегодня отвечают перед судом в Баку и пьют азербайджанский чай в следственном изоляторе.

В ходе 44-дневной войны Вооруженные силы Азербайджана освободили более 300 городов и сел. 8 ноября был освобожден город Шуша, считавшийся неприступной крепостью. Через день – в ночь с 9 на 10 ноября – Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении огня.

Армения сдалась официально и подписала Акт о капитуляции. Таким образом, мы сами восстановили свою территориальную целостность, историческую справедливость, международное право и национальное достоинство

- Ильхам Алиев

Сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, реализуется программа «Великое возвращение»: строятся школы, больницы, промышленные предприятия, электростанции, водохранилища, дома. На освобожденных землях уже живут, работают и учатся около 60 тысяч человек.

Мы прожили эти пять лет с чувством гордости… Мы – хозяева этих земель – вернулись в Карабах, Восточный Зангезур, и отныне будем жить на этих землях вечно. Азербайджанский флаг всегда будет развеваться на этих землях

- президент Азербайджана