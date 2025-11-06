Парад Победы проходит в Баку

В столице Азербайджана стартовал парад, приуроченный к пятилетию со Дня Победы в Отечественной войне Азербайджана. Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана.

Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне Азербайджана, проходит в этим минуты в Баку.

Участие в параде принимают первые лица государства: президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева.

Также на праздничном параде в Баку присутствуют международные гости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан этим утром, премьер-министр Пакистана Мохаммед Шахбаз Шариф прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом. Кроме того, 8 ноября с визитом в азербайджанскую столицу прибыл заместитель премьер-министра и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.