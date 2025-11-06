Вестник Кавказа

Парад Победы проходит в Баку

Парад Победы проходит в Баку
© Фото: кадр из трансляции парада в Баку
В столице Азербайджана стартовал парад, приуроченный к пятилетию со Дня Победы в Отечественной войне Азербайджана. Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана.

Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне Азербайджана, проходит в этим минуты в Баку.

Участие в параде принимают первые лица государства: президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент, первая леди Мехрибан Алиева.

Также на праздничном параде в Баку присутствуют международные гости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан этим утром, премьер-министр Пакистана Мохаммед Шахбаз Шариф прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом. Кроме того, 8 ноября с визитом в азербайджанскую столицу прибыл заместитель премьер-министра и министр обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Дубая Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

© Фото: кадр из трансляции парада в Баку
Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1385 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.