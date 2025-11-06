Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева открыли Музей Победы в Баку

В день пятилетия со дня окончания Карабахской войны Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, а также приняли участие в открытии Музея Победы.

В День Победы в Отечественной войне Азербайджана президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первый вице-президент АР Мехрибан Алиева посетили мемориалы и открыли в Баку Музей Победы.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения, где возложили венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и почтили его память.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Также они почтили память супруги Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы. Затем была почтена память известного государственного деятеля Азербайджана Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

После этого первые лица государства по случаю пятой годовщины победы в Отечественной войне Азербайджана посетили Аллею шехидов. Они почтили светлую память доблестных воинов, отдавших жизнь в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

© Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Также Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посмотрели на панораму Баку, где в полдень стартует военный парад по случаю Дня Победы, отмечаемого 8 ноября.

После этого президент Азербайджана и первая леди посетили памятник Победы, а затем приняли участие в официальном открытии Музея Победы.