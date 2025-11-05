Пять лет со дня победы Азербайджана в Карабахской войне

Пять лет назад, 8 ноября 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о деоккупации культурной столицы страны – города Шуша. Это событие послужило финальной точкой в 30-летней Карабахской войне и празднуется сегодня в Азербайджанской Республике как День Победы.

Карабахская война завершилась ровно 5 лет назад, 8 ноября 2020 года. Хотя Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, закрепившее капитуляцию Еревана в войне, было подписано день спустя, в ночь с 9 на 10 ноября, именно 8 ноября отмечается в Азербайджанской Республике как государственный праздник День Победы.

В воскресенье 8 ноября 2020 года была освобождена от армянских оккупационных сил Шуша – город, имеющий особое значение для Азербайджана благодаря его богатейшему культурному наследию. Когда об этом объявил президент республики Ильхам Алиев, стало ясно, что Карабахская война по существу завершена победой освободительной азербайджанской армии.

К ноябрю 2020 года ВС Азербайджана деоккупировали Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский районы Азербайджанской Республики целиком и участки Лачинского, Агдеринского, Ходжавендского и Ходжалинского районов. От захватчиков был освобожден весь юг Карабаха и Восточного Зангезура, армянские войска держались только в центральной и северной части прежней оккупационной зоны. При этом у них оставалась всего одна дорога для получения подкреплений из Армении – через Лачин в Ханкенди, поскольку северный путь на Агдере полностью контролировался азербайджанскими военными как с вершин Муровдага, так и с позиций в освобожденных селах Суговушан и Талыш.

Шуша расположена на высоте над Ханкенди и в непосредственной близости от дороги через Лачин. Как только она была деоккупирована азербайджанским спецназом 8 ноября, армянские оккупационные силы попали в "котел": они оказались полностью отрезаны от Армении и окружены со всех сторон ВС Азербайджана. Дальнейшее продолжение боевых действий Арменией стало бессмысленным: Ереван ничего не мог сделать для спасения своих военных из окружения, помимо капитуляции. Именно поэтому армянское руководство запросило экстренные переговоры о прекращении огня, завершившиеся в течение одних суток – сторона-агрессор выбросила белый флаг, признав поражение в Карабахской войне.

Роль 8 ноября в истории Южного Кавказа

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об исторической значимости победы Азербайджана в Карабахской войне для Южного Кавказа. Прежде всего он напомнил об обстоятельствах предшествующих лет, приведших Азербайджан к необходимости военного ответа на агрессивную политику Армении.

"В ноябре 2020 года был завершен самый долгосрочный современный конфликт после арабо-израильского, ведь Армения почти три десятилетия оккупировала 20% территории Азербайджана. Все попытки решить эту проблему путем переговоров на политико-дипломатическом уровне не приносили результатов, а после прихода к власти Никола Пашиняна в Ереване отбросили последние приличия. Мы помним пляски Пашиняна в Шуше и его заявление "Карабах — это Армения и точка", а также принятую летом 2020 года "доктрину Тонояна" по фамилии тогдашнего министра обороны Армении, где провозглашалось, что любой новый конфликт приведет к захвату новых регионов Азербайджана", - сообщил он.

"Руководство Армении в 2020 году занималось не только подогревом армянского общественного мнения милитаристской риторикой, но и усиливало мощь армянских вооруженных сил, которые использовали тактику вооруженных провокаций, чтобы держать Азербайджан в постоянном напряжении. Ереван предполагал, что так он удержит Баку от попыток военным путем восстановить территориальную целостность АР. Напомню, что в год начала Второй Карабахской войны, в июле 2020 года, Армения предприняла масштабную военную провокацию против Азербайджана вблизи важнейших трубопроводных магистралей, поставляющих энергоресурсы по Южному газовому коридору. В целом, политика Еревана была совершенно агрессивной, оголтелой и бескомпромиссной, многие политико-дипломатические договоренности были просто сорваны", - указал Игорь Коротченко.

Вторая Карабахская война полностью изменила реалии Южного Кавказа. "После того, как Армения устроила вторую масштабную военную провокацию осенью 2020 года, Баку принял решение дать полноценный ответ и организовал военную операцию, вошедшую в новую историю под названием "Железный кулак". Ее результатом стал разгром в течение 44 дней группировки армянских вооруженных сил и подписание Пашиняном Трехстороннего заявления, де-факто в формате безоговорочной капитуляции. 8 ноября в окружение попала почти двадцатитысячная группировка армянских войск, и если бы Пашинян промедлил или не захотел подписывать Трехстороннее заявление, эта группировка была бы уничтожена", - обратил внимание военный аналитик.

"Вторая карабахская война стала первой войной в современной истории с массированным использованием беспилотных летательных аппаратов всех классов. Также решающую роль сыграли силы специального назначения, в частности, они провели операцию по освобождению Шуши, которая казалась неприступным форпостом. Еще надо отметить, что, безусловно, сыграли свою роль двусторонние отношения России и Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества. По оценке президента Ильхама Алиева, для азербайджанской армии были закуплены российские вооружения на сумму $5 млрд, и они существенным образом укрепили потенциал ВС Азербайджана", - добавил Игорь Коротченко.

"В итоге в регионе сложилась новая политическая реальность. Азербайджан восстановил территориальную целостность и выдвинулся на позиции "среднего государства". После завершения войны он превратился в важнейший транспортно-логистический, геополитический узел Евразии, через который проходят ключевые транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад". Баку реализует целый ряд крупномасштабных транспортных и логистических проектов, что объективно выдвигает Азербайджан в число важных государств Евразийского континента. В совокупности победа в Карабахской войне существенным образом укрепила авторитет позиции Азербайджана в современном мире", - подчеркнул главный редактор "Национальной обороны".

Итоги победы Азербайджана в Карабахской войне

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в свою очередь, о пятилетних итогах победы Азербайджана в Карабахской войне, подчеркнув неоценимое значение этого события для установления мира и стабилизации Южного Кавказа.

"Когда Азербайджан победил Армению в Карабахской войне, это сняло основную проблему в регионе. Пока часть Азербайджана была оккупирована, говорить о полноценном мире на Южном Кавказе было бы невозможно. Добиваться этого пришлось военными действиями, а не в результате мирных переговоров, поскольку политико-дипломатический процесс продолжался очень долго, но ни к чему не привел", - прежде всего сказал он.

"Тот факт, что Азербайджан обрел территориальную целостность, и полный контроль над всеми азербайджанскими районами находится сейчас в руках Баку, был крайне важным и необходимым условием для того, чтобы на Южный Кавказ пришел мир. В итоге после завершения Карабахской войны мы стали свидетелем того, как регион начал двигаться в сторону долгосрочного мира. Теперь очень важно, чтобы этот процесс не останавливался и не затормаживался", - призвал Дмитрий Солонников.

"Сейчас, пять лет спустя, есть все условия для того, чтобы полноценный мир на долгие годы установился на Южном Кавказе. Противоречий снимаются. Мы все понимаем, что десятилетия вражды и взглядов друг на друга через прицел автомата не пройдут просто так, в короткие сроки. Но время идет, и за этими пятью годами после Карабахской войны будут еще пять лет, и еще, и новые поколения станут спокойнее смотреть друг на друга. Диалог о долгосрочном мирном сосуществовании станет нормой, и тогда да, настанет полноценный мир", - заключил директор Института современного государственного развития.