Баку примет парад в честь пятой годовщины Победы

Через три дня, 8 ноября, на площади Азадлыг в Баку состоится Парад Победы, посвященный пятой годовщине исторической победы Азербайджана в Отечественной войне, в котором примут участие лучшие подразделения.

В Баку продолжается подготовка к военному параду в честь пятой годовщины Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне: в столице проходят тренировки парадных расчетов, в город доставлена ​​военная техника, которая будет демонстрироваться на параде, а главные улицы и проспекты города, а также балконы зданий украшены азербайджанскими флагами, сообщает Armiya.az.

Также сегодня стало известно, что ведущим парада назначен телеведущий AzTV Мумтаз Халилзаде, он уже приступил к репетициям.

Командовать парадом будет первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев.

Праздник отметят и в других городах страны - согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, на центральных улицах, проспектах и площадях Баку, Сумгайыта, Нахчывана, Ханкенди, Шуши и Лачина будут организованы шествия в сопровождении военных оркестров, сообщили в министерстве обороны страны.

Военнослужащие будут маршировать 6 ноября с 10:00 до 12:00 в районе почетного захоронения Шехидляр хиябаны в Баку от комплекса "Пламенные башни" до памятника "Бахрам Гур", от парка Г. Мусабекова до Шехидляр хиябаны, от спортивно-развлекательного центра "Олимпик Стар" до проспекта Нефтяников.

Подразделения армии Азербайджана маршем пройдут по Приморскому бульвару Сумгайыта и от пересечения улиц Дильгама Пишевари, Азиза Алиева и проспекта Гейдара Алиева до "Парка Победы" в Нахчыване. Также военные промаршируют по центральным улицам и проспектам Ханкенди, Лачина и Шуши.