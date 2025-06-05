В Азербайджане празднуют День Вооруженных сил

День Вооруженных сил Азербайджана отмечается сегодня в Азербайджане. В Баку по случаю праздника проходит марш военнослужащих.

Азербайджан сегодня празднует День Вооруженных сил. В этот день, 26 июня 1918 года, правительство Азербайджанской Демократической Республики объявило о создании первой регулярной воинской части – Отдельного азербайджанского корпуса. Однако с падением АДР процесс армейского строительства остановился.

Армия Азербайджана была сформирована после восстановления независимости. 9 октября 1991 года Верховный Совет республики принял закон о создании Национальной армии. До 1998 года День Вооруженных сил АР праздновался 9 октября.

22 мая 1998 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев подписал указ об объявлении 26 июня Днем Вооруженных сил АР. С тех пор эта дата отмечается как официальный государственный праздник.

С праздником жителей Азербайджана поздравил президент страны Ильхам Алиев. По случаю 26 июня он на своей странице в социальной сети поделился праздничной публикацией.

Азербайджан с Днем Вооруженных сил поздравила вице-президент Мехрибан Алиева. Она разместила в своем официальном аккаунте в социальной сети публикацию, в которой говорится:

"Мы гордимся нашей Армией, подарившей нашему народу радость Победы! Да упокоит Аллах души наших шехидов, героически погибших за Родину! Да хранит Всевышний наш народ и наш родной Азербайджан!"

Праздничные шествия военных проходят по центральным улицам и проспектам в Баку, Гяндже, Ханкенди и Лачине.

В столице Азербайджана утром по случаю праздника начался марш военнослужащих. В ходе мероприятия был исполнен государственный гимн, а после этого стартовали шествия, которые проходят по пяти маршрутам. Военный парад сопровождается оркестром.