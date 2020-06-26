Парламент Азербайджана поздравил Ильхама Алиева с Днем вооруженных сил

26 июня Азербайджан отметит День вооруженных сил. Президента страны Ильхама Алиева поздравили в Милли Меджлисе (парламенте).
Милли Меджлис (парламент) поздравил президента и Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева в связи празднования 26 июня Дня вооруженных сил.
Поздравление озвучила спикер парламента Сахиба Гафарова. Депутаты поддержали ее слова аплодисментами.
Напомним, что жители Азербайджана смогут отдохнуть сразу четыре дня на День ВС Азербайджана. На неделе этим из-за переноса выходных суббота будет рабочей.