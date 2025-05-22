Выходные на День ВС Азербайджана продлятся 4 дня

Жители Азербайджана будут отдыхать четыре дня в конце июня на День Вооруженных сил Азербайджанской Республики. Неделей ранее из-за переноса выходных их ждет рабочая суббота.

На праздник День Вооруженных сил Азербайджана жителей Азербайджана ждут четыре нерабочих дня, такое распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, рабочий день пятница 27 июня переносится на субботу 21 июня. Таким образом будет соблюдена последовательность рабочих и выходных дней.

День ВС Азербайджана отмечается 26 июня, в 2025 году он выпадает на четверг. Вместо пятницы 27 июня жители АР будут работать в субботу 21 июня, поэтому 27 июня также будет выходным. 28 и 29 июня – суббота и воскресенье – официально выходные дни. Таким образом, дни с 26 по 29 июня включительно будут нерабочими.