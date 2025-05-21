Азербайджанцы будут отдыхать четыре дня в июне по случаю Гурбан байрамы

Кабмин дал азербайджанцам четыре дня подряд выходных по случаю праздника Гурбан байрамы.

В Азербайджане официально утвердили график выходных дней в связи с празднованием Гурбан байрамы. Азербайджанцы будут отдыхать четыре дня – с 6 по 9 июня.

Сам праздник Гурбан байрамы будет отмечаться 6 и 7 июня. Так как 7 июня является субботой, правительство страны сделало выходным днем понедельник, 9 июня.

Ранее управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву по случаю праздника Гурбан байрамы. В фетве сказано, что начало праздника приходится на 6 июня. Данные подкреплены информацией из Шамахинской астрофизической обсерватории.