Вестник Кавказа

Азербайджанцы будут отдыхать четыре дня в июне по случаю Гурбан байрамы

Азербайджанцы будут отдыхать четыре дня в июне по случаю Гурбан байрамы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кабмин дал азербайджанцам четыре дня подряд выходных по случаю праздника Гурбан байрамы.

В Азербайджане официально утвердили график выходных дней в связи с празднованием Гурбан байрамы. Азербайджанцы будут отдыхать четыре дня – с 6 по 9 июня. 

Сам праздник Гурбан байрамы будет отмечаться 6 и 7 июня. Так как 7 июня является субботой, правительство страны сделало выходным днем понедельник, 9 июня. 

Ранее управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву по случаю праздника Гурбан байрамы. В фетве сказано, что начало праздника приходится на 6 июня. Данные подкреплены информацией из Шамахинской астрофизической обсерватории.

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