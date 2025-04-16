Вестник Кавказа

Азербайджан предложил обсудить обмеление Каспия

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Необходимо провести саммит прикаспийских государств, чтобы обсудить проблемы обмеления Каспийского моря. С такой инициативой выступил Азербайджан.

Азербайджан предложил организовать саммит прикаспийских государств, чтобы обсудить проблему обмеления Каспийского моря, заявил представитель президента АР по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на сессии XI Невского международного экологического конгресса.

"Азербайджан предлагает провести саммит прикаспийских государств, чтобы на самом высоком уровне обсудить проблему обмеления Каспийского моря и согласовать совместные подходы к ее комплексному решению в духе конструктивного диалога и регионального партнерства"

- Мухтар Бабаев

Напомним, что обмеление Каспия привело к снижению объема грузоперевозок в азербайджанских портах Курык и Туркменбаши.

Также ученые из Дагестана нашли в Каспийском море новообразованные острова из-за снижения уровня воды. По их данным, там уже начали обитать различные птицы и растения.

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