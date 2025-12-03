Российских туристов привлекают в Дагестане новогодние цены на отели

Цены на размещение в отелях Дагестана на новогодние праздники установились вдвое ниже средних по России, что повлекло дополнительный рост потока путешественников. Ожидается, что до конца года он может достигнуть 2 миллионов человек.

Туристические власти Дагестана смогли удержать средние цены размещения в отеле 3* на период новогодних праздников с 31 декабря по 10 января на уровне 5-6 тыс рублей за двухместный номер в сутки, что в два раза меньше, чем в среднем по России, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Такими новогодними ценами другие российские отели похвастаться не могут – у большинства из них средняя цена за двухместный номер в сутки составляет 10,8 тыс рублей, а это на 8% дороже, чем год назад, передает РБК.

Хотя есть и дешевле – к примеру, в Забайкалье отели 3* на этот Новый год стоят 2,5 тыс рублей, а в Адыгее номер предлагают за 34 тыс рублей в сутки.

"Золотую середину" предлагают гостиницы Москвы и Санкт-Петербурга 8 тыс рублей за номер, отельеры Воронежа просят за номер 7-7,5 тыс рублей, а Приморя и Дона - 5-6 тыс рублей.

Примерно треть из 89 регионов на новогодние каникулы демонстрирует цены выше среднего по рынку, причем некоторые из них - вдвое и более, этим грешат отели Кабардино-Балкарии, Краснодарского края (14-15 тыс), а в Карачаево-Черкесии, Ленинградской и Московской областях цены доходят до 20 тыс, а иногда и больше.

Бронирования отелей в Дагестане на Новый год выросли на 14% за последние две недели, а основной прирост путешественников идет за счет Дербента.

Ранее мы писали о том, что с 2020 года популярность Дагестана у туристов выросла больше чем в два раза, и немалая заслуга в этом – ценовой политики властей региона. Так, турпоток в регион за пять лет вырос на 117%, а средняя загрузка отелей достигает 70%. Если в 2020 году республика приняла 850 тыс гостей, то в 2024 году – 1,85 млн человек, а по итогам нынешнего 2025 года турпоток может оказаться еще выше – только за январь-август он уже превышает 1,5 млн человек.