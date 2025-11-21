Турпоток в Дагестан вырос на 117% за пять лет

Дагестан стал вдвое популярнее у туристов с 2020 года. Турпоток за пять лет вырос на 117%, а средняя загрузка отелей достигает 70%.

В Дагестане отметили двукратный рост потока туристов в регион за последние пять лет.

По данным Минтуризма Дагестана, если в 2020 году республика приняла 850 тыс гостей, то в 2024 году – 1,85 млн человек. Рост составил 117,6%. В текущем году турпоток может оказаться еще выше – турпоток за январь-августа превышает 1,5 млн человек.

В ведомстве добавили, что за пятилетний период серьезно вырос объем платных туристических услуг: с 4 млрд рублей до 22,3 млрд рублей.

В республике благодаря развитию туризма создаются новые рабочие места, на данный момент в отрасли занято свыше 11 тыс человек.

В шесть раз возросло количество средств размещения в Дагестане, сейчас в республике их насчитывается 830, при этом загрузка стабильно держится выше 50%.

В Дагестане работают 68 туроператоров, в 2020 году их было 10, число туристических агентств удвоилось – с 53 до 113.