Зеленый оазис появится на берегу моря в Дагестане – Кавказ.РФ

Кавказ. РФ построит на берегу Каспийского моря курорт "Каспий", который станет цветущим оазисом – треть курорта будет покрыта растительностью.

В Дагестане на берегу моря планируется создать "город-сад", информирует пресс-служба Кавказ.РФ.

Курорт "Каспий" станет первым в Дагестане зеленым оазисом на берегу Каспийского моря.

"Практически треть его территории — 133 га — отдана устойчивому озеленению с учетом климата (от минус 5 до плюс 38), засоленности почв и ветровой нагрузки"

– Кавказ.РФ

Специалисты отобрали подходящие растения и составили план многослойных посадок. Выше всего над пляжным курортом поднимутся хвойники – сосна крымская обогатит воздух фитонцидами, катальпы дадут тень в жару. Средний ярус озеленения включит горную сосну, кизильник и лавровишню, в нижний войдут многолетние растения, которые будут цвести на протяжении всего сезона.

Зелень на курорте будет также покрывать навесы и крыши кафе, также будет создано контейнерное озеленение. Склоны украсят можжевельник, плющи и кизильник.

"Проект благоустройства нашего морского курорта уже стал событием в архитектурном мире: вошел в шорт-лист престижной премии ADD Awards в номинации "Ландшафтный дизайн" и опубликован как проект будущего на популярном портале archi.ru"

– Кавказ.РФ