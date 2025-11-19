Проект благоустройства Каспийского кластера получил одобрение

Проект благоустройства Каспийского кластера в Дагестане одобрен Главгосэкспертизой, информирует пресс-служба Кавказ.РФ.
Согласно заключению ведомства, проект соответствует всем строительным нормам, техрегламентам и требованиям безопасности.
Перед тем, как развернуть строительство, планируется провести берегоукрепительные работы.
"Нам предстоит укрепить береговую линию. По проекту запланировано обустройство берегозащитных сооружений. Это будут набросные волногасящие бермы из крупного камня"
– заместитель гендиректора Кавказ.РФ Владимир Лапухин
Затем стартует создание инфраструктуры: появится набережная, прогулочная территория с зелеными зонами, велодорожки, спортивные зоны и зоны отдыха, амфитеатры и трибуны, павильоны проката инвентаря и многое другое.
Также кластер прирастет парковками, три многоуровневые, они поднимутся над землей на пять этажей, а также две открытые. Парковки будут расположены на въездах на курорт со стороны Махачкалы и Дербента.
На первом этапе благоустройство затронет 195 га, на втором – почти 200 га.