Каспийское море будет отступать еще 20 лет – Институт географии НАНА

Ученые рассказали о том, как долго продолжится обмеление Каспийского моря. Вероятно, процесс продлится до 2040-2050 года, затем уровень воды начнет расти.

Падение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться еще около 20 лет, поделился заведующий отделом геоморфологии побережья и дна Каспийского моря Института географии НАНА, доктор географических наук, профессор Амир Алиев.

"В прошлом веке произошло три резких изменения уровня Каспийского моря. Первый раз это было с 1930 по 1977 год, когда уровень моря упал на 3,2 метра. С 1978 по 1995 год уровень моря поднялся на 2,5 метра. С 1996 года по настоящее время уровень Каспийского моря снизился на 2,1 метра"

– Амир Алиев

Особенность водоема в том, что уровень воды в нем постоянно меняется. Сейчас Каспий продолжает мелеть.

"Расчеты показывают, что этот процесс будет продолжаться примерно до 2040–2050 годов. После этого новые процессы приведут к повышению уровня Каспия"

– Амир Алиев

Ученый перечислил три причины снижения воды в Каспие: тектонические процессы, антропогенное воздействие, изменение климата. Климатические изменения – ключевой фактор, на него приходится порядка 75–80%.

Основной источник воды для Каспийского моря – река Волга, в которой возрос водозабор в последние годы до 40 куб км в год.

"Глобальное потепление в мире также повышает температуру морской воды в Каспийском море, что в конечном итоге приводит к увеличению испарения. Увеличение испарения, уменьшение поступления воды в Каспийское море привели к снижению уровня Каспийского моря за последние 20 лет. Это составляет примерно 15-20 см в год"

– Амир Алиев