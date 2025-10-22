Что такое Каспийское море?
Каспийское море или Каспий - это самый большой и один из самых глубоких внутренних водоёмов в мире. Каспий называют морем из-за его размеров: он чуть меньше, чем Чёрное море, однако с точки зрения географии Каспий - озеро, поскольку представляет собой замкнутый водоём без выхода к Мировому океану. Акватория Каспийского моря принадлежит пяти государствам. По протяженности береговой линии Прикаспийские государства располагаются в следующем порядке:
- Казахстан (северный и северо-восточный Каспий), 2320 км;
- Туркменистан (восточный Каспий), 1200 км;
- Азербайджан (западный Каспий), 955 км;
- Иран (южный Каспий), 725 км;
- Россия (западный и северо-западный Каспий), 695 км.
Согласно Конвенции о правовом статусе Каспия, подписанной Прикаспийскими странами в 2018 году, территориальные воды каждого из государств ограничиваются 15 морскими милями.
Сколько нефти и газа в Каспийском море?
Каспийское море представлено 6 нефтегазоносными регионами с большими запасами нефти и газа. Именно на Каспии (Апшеронский полуостров, Азербайджан) впервые в мире начали добывать нефть в промышленных масштабах. На сегодняшний день запасы нефти в регионе Каспийского моря оцениваются в 33 млрд баррелей. Это больше чем у всего Катара (25 млрд баррелей) и почти столько же, сколько у США (35 млрд баррелей). Запасы каспийского газа составляют более 5 трлн кубометров, почти столько же, как у Китая и Алжира.
Кто добывает нефть и газ на Каспии?
На сегодняшний день единственная Прикаспийская страна, которая не добывает нефть и газ на Каспии - это Иран. Однако в скором времени Исламская Республика может присоединиться к остальным государствам, которые омывает Каспийское море: в мае 2025 года власти страны выдали первый за 30 лет ордер на буровые работы в регионе.
По добыче нефти на Каспии четыре Прикаспийские страны расположились следующим образом:
- Азербайджан добывает около 650 тысяч баррелей в день;
- Казахстан - 277 тысяч баррелей в день;
- Россия - 144 тысячи баррелей в день;
- Туркменистан - 122 тысячи баррелей в день;
По объемам добычи газа на Каспии:
- Азербайджан добывает около 90 млн кубометров газа в день;
- Туркменистан - 15, 5 млн кубометров в день;
- Казахстан - 8,4 млн кубометров газа в день.
- Ожидается, что Россия начнет масштабную добычу газа на Каспии к 2029му году.
Какие международные компании работают на Каспии?
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан занимаются добычей на каспийских месторождениях в рамках консорциумов с международными компаниями, которые считают Каспийские нефтегазоносные бассейны одними из самых перспективных в мире.
Азербайджан
Крупнейшие месторождения Азербайджана на Каспии - это Шах-Дениз и группа Азери-Чираг-Гюнешли. Добыча на них ведется в рамках договорённости с международными партнёрами, основным из которых является британская BP. С месторождения Шах-Дениз, в частности, на добыче газа BP планирует заработать к 2030 году $5 млрд.
Казахстан
Казахстан на своем крупнейшем месторождении Кашаган работает с французской компанией TotalEnergies, итальянской Eni и британской Shell, прибыль для каждой из которых, по данным Rystad Energy, к 2030 году составит $5 млрд. Второе по размеру месторождение Казахстана, Тенгиз, разрабатывается совместно с американскими Chevron, планирующей заработать на нём в ближайшие пять лет $28 млрд, и ExxonMobil, установившей для себя цель в $14 млрд к 2030 году.
Туркменистан
Туркменистан добывает нефть и газ на Каспийском море на месторождении Челекен совместно с Dragon Oil - дочерней компанией нефтегазовой корпорации ОАЭ.