В Азербайджане продолжается большое переселение

Сегодня в Азербайджане большое переселение – в свои дома в освобожденные от оккупации Ходжалы, Ходжавенд и Зангилан возвращается очередная большая группа бывших вынужденных переселенцев.

Отстроенные после армянской оккупации села Шушакенд и Ханюрду в Ходжалинском районе, поселок Гырмызы Базар в Ходжавендском районе и село Мамедбейли в Зангиланском районе сегодня принимают большую группу бывших вынужденных переселенцев.

Шушакенд примет 20 семей – это 83 новых его жильца, Ханюрду - 12 семей или 50 новых сельчан, самое крупное заселение ждет поселок Гырмызы Базар – в него возвращаются 37 семей или 169 человек, а в село Мамедбейли - 29 семей или 147 новых жителей, передает Trend.

Всех их ждут заново отстроенные современные дома, удобная и грамотно спланированная инфраструктура, и, конечно же, новые возможности – им предстоит жить и работать на земле предков, говорится в сообщении.