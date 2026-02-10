Вестник Кавказа

Тегеран и Вашингтон готовы к компромиссам – Фидан

Иранская и американская стороны, по словам главы МИД Турции Хакана Фидана, на данный момент осознают необходимость компромиссов по ядерной сделке.

США и Иран понимают, что взаимные уступки по ядерной сделке необходимы, такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Турецкий министр подчеркнул, что, по его данным, США теперь готовы согласиться на обогащение урана Ираном, но в строго очерченных рамках. Это, обратил внимание дипломат, позитивный момент.

"Иранцы теперь осознают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть свои лимиты"

– Хакан Фидан

