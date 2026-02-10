В Кремле заявили о выгодном сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией

Дмитрий Песков рассказал о стремлении РФ развивать отношения с Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что Москву связывают с этими республиками Южного Кавказа всеобъемлющее сотрудничество.

Россию связывает выгодное сотрудничество с Арменией и Азербайджаном буквально во всех сферах. Такое заявление сделал 11 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит вице-президента Соединенных Штатов в Баку и намерение трех стран заняться реализацией масштабных совместных проектов.

"У нас есть и с Баку, и с Ереваном огромный комплекс двусторонних отношений, который распространяется на все возможные области. Это взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, взаимные инвестиции, отношения в области культуры"

– представитель Кремля

Он добавил, что Москва собирается развивать отношения со своими партнерами так, чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нее, но и для них.

Подход Москвы к Южному Кавказу

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на резкое различие в объеме сотрудничества со странами Южного Кавказа России и США, которое позволяет Москве без опасений смотреть на визит американского вице-президента Джея Ди Вэнса в Ереван и Баку.

"Дело именно в том, на что обратил внимание Дмитрий Песков: у России есть очень большая двусторонняя повестка отношений с Азербайджаном и Арменией. У Москвы с Баку и Ереваном не только давние исторические связи, но и масса актуальных, постоянных и не прерывающихся контактов в области экономики – Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров и рынков сбыта продукции, которую производят обе республики", – прежде всего сказал он.

"Также между нашими странами существуют крепкие, значительные гуманитарные связи, поскольку в России проживает крупнейшая армянская диаспора и одна из крупнейших азербайджанских. Поэтому по совокупности, если сравнивать те шаги США, которые они предпринимают сегодня в отношении сотрудничества с Арменией и Азербайджаном, мы увидим, что это просто не соизмеримо с тем объемом и качеством отношений, которые есть у республик с Россией", – подчеркнул Константин Тасиц.

Регионовед отметил, что именно это обстоятельство обеспечивает устойчивость связей России с Азербайджаном и Арменией независимо от политической конъюнктуры. "Хотя сейчас отношения с обеими республиками у нас достаточно сложные, поскольку и с той, и с другой страной есть определенные противоречия, но огромный фундамент нашего сотрудничества позволяет все текущие проблемы и трудности разрешать в компромиссном и взаимовыгодном ключе", – заключил он.