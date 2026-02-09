Отношения Азербайджана и США вышли на новый этап

Основным результатом визита вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в Азербайджан стало подписание Хартии о стратегическом партнерстве, которую стороны готовили более полугода. Расскажем, что предусматривает этот документ, а также о чем говорили в Баку Вэнс и Ильхам Алиев.

Пописанный вчера в Баку документ предполагает углубление двустороннего взаимодействия с сферах экономики, энергетики, технологий и безопасности. В частности, речь идет о

развитии Среднего коридора в энергетическом, транспортном и цифровом секторах посредством развития транспортного коридора - Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP) и других проектов

транзите критически важных минералов через Средний коридор на мировые рынки

энергетическом сотрудничестве в нефтяном, газовом и электроэнергетическом секторах как на двусторонней, так основе, так и в многостороннем формате

продаже оборонной продукции.

Новые возможности для сотрудничества Баку и Вашингтона были открыты полгода назад в ходе встречи президентов Алиева и Трампа. Тогда же, в августе прошлого года, Армения и Азербайджан в присутствии Трампа парафировали мирное соглашение и подписали в Белом доме Совместную декларацию о мире.

В результате были не только сняты все ограничения на транзит грузов через Азербайджан в Армению, но и сам Азербайджан начал поставлять в Армению нефтепродукты, тем самым фактически начав с ней торговлю.

Как заметил после подписания хартии Ильхам Алиев, одним из важных результатов усилий администрации Трампа-Вэнса стала реализация проекта Маршрут Трампа для международного мира и процветания, который не только соединит две части Азербайджана, но и станет надежным, безопасным и крупномасштабным транспортным коридором, связывающим Азию с Европой через территории Азербайджана, Армении и соседних стран, тем самым укрепляя мир в регионе.

Президент Азербайджана также отметил важность содержащихся к хартии пунктов о сотрудничестве в сфере энергетики, напомнив, что сегодня Баку за счет своих ресурсов природного газа обеспечивает энергетическую безопасность 16 стран, 11 из которых – члены НАТО, союзники США.

Со своей стороны Вэнс, признав, что предыдущая администрация США допустила множество ошибок, и одной из них стала недальновидная политика в отношении Азербайджана, выразил мнение, что документ о стратегическом партнерстве демонстрирует – отношения между США и Азербайджаном будут и впредь устойчивыми и плодотворными, что приведет к миру и безопасности в регионе:

У американских рабочих появится доступ к дополнительным рынкам. Это создаст более совершенный мир, в котором люди будут торговать вместо того, чтобы сражаться друг с другом

Кроме того, Вэнс надеется, что благодаря Маршруту Трампа будет выстроен такой формат сотрудничества в сфере экономики, транзита и торговли природными ресурсами и минерами, который сделает мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией более устойчивым.

Один из разделов подписанной хартии предполагает инвестиции государственного и частного секторов в энергетический и транспортный сектора и развитие цифровой инфраструктуры. Подтверждением этих намерений стала первая бизнес-миссия в Азербайджан членов Торговой палаты США (представителей трех десятков ведущих американских компаний), проходившая одновременно с визитом Вэнса и открывшая новые каналы диалога между частным сектором США и правительством и деловыми кругами Азербайджана.