Проект TRIPP кардинально изменит Южный Кавказ – Вэнс

Маршрут Трампа (TRIPP) принесет кардинальную трансформацию на Южный Кавказ, такое заявление сделал американский Вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Откроется новый мир для международной торговли, транзита и потоков энергии. Это обеспечит беспрецедентную связь между Арменией и соседними странами"

– Джей Ди Вэнс

Он отметил, что данный проект имеет огромное значение глобальное значение в наше время.

Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что TRIPP обеспечит удобную коммуникацию с Запада на Восток без ограничений.

Также армянский премьер отдельно отметил восстановление армяно-турецких отношений.

"Мы придаем огромную важность логическому завершению диалога между Арменией и Турцией, в том числе открытию железной дороги Гюмри - Карс"

— Никол Пашинян