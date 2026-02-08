Проект TRIPP кардинально изменит Южный Кавказ – Вэнс

Маршрут Трампа (TRIPP) принесет кардинальную трансформацию на Южный Кавказ, такое заявление сделал американский Вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Откроется новый мир для международной торговли, транзита и потоков энергии. Это обеспечит беспрецедентную связь между Арменией и соседними странами"
– Джей Ди Вэнс
Он отметил, что данный проект имеет огромное значение глобальное значение в наше время.
Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что TRIPP обеспечит удобную коммуникацию с Запада на Восток без ограничений.
Также армянский премьер отдельно отметил восстановление армяно-турецких отношений.
"Мы придаем огромную важность логическому завершению диалога между Арменией и Турцией, в том числе открытию железной дороги Гюмри - Карс"
— Никол Пашинян