Главы МИД Ирана и Турции обсудили ядерную программу – СМИ

Министры иностранных дел Ирана и Турции — Аббас Аракчи и Хакан Фидан – созвонились для обсуждения иранского атома, пишут СМИ со ссылкой на источники.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня (9 февраля - ред.) телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы были обсуждены текущие переговоры по ядерной программе"

Стороны обсудили прошедшие в пятницу переговоры в Маскате (Оман), сообщает Риа Новости.

Напомним, американский президент Дональд Трамп ранее заявил о том, что переговоры с иранской стороной прошли в позитивном ключе и в дальнейшем будут продолжены.