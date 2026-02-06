Воды сочинской реки дошли до многоэтажек

Сочинская река Херота все же вышла из берегов и уже успела подтопить придомовую парковку у городских многоэтажек, при этом дожди в городе не прекращаются.

Река Херота, протекающая в Сочи, покинула берега и подтопила придомовую парковку возле городских многоэтажек, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Пока обстановка в Адлерском районе курортного города остается спокойной, угрозы местным жителям и туристам нет. Тем не менее, рядом с одним из домов есть вероятность дальнейшей активизации оползня, передает "АиФ-Юг".

Вся инфраструктура функционирует в штатном режиме, ситуацию на месте мониторят спасательные и аварийные службы, а на случай подвижки грунта здесь находится вся необходимая техника.

Однако дожди в Сочи продолжаются, а штормовое предупреждение в городе остается в силе до конца следующих суток, сообщили синоптики.