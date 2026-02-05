Иран назвал хорошими прошедшие в Маскате переговоры

В столице Омана Маскате завершились переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе, они прошли впервые после длительной паузы в переговорном процесс и продлились около пяти часов.

В столице Омана Маскате завершились переговоры по иранской ядерной программе между делегациями двух стран, иранскую возглавлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, а американскую – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Переговоры продлились пять часов, однако какие-либо ее подробности пока отсутствуют, передает иранское государственное информационное агентство IRIB.

Известно лишь, что они прошли впервые после длительной паузы в переговорном процессе, которую спровоцировали ирано-израильский конфликт в июне минувшего 2025 года и последовавшая за ним бомбовая атака ВВС США на иранские ядерные объекты.

О ходе нынешних переговоров высказался в эфире иранского телевидения лишь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, назвав их "хорошим стартом".

"Это было хорошее начало для переговоров"

- Аббас Аракчи

Напомним, ранее мы писали о том, что Иран может согласиться на приостановку ядерной программы ради отмены американских санкций, пишет американская газета New York Times. При этом уступок в отношении ракетной программы Тегеран делать не намерен: баллистические ракеты служат для ИРИ средством защиты против вероятных атак со стороны Израиля.