Брюссель не стремится к улучшению отношений с Тбилиси — Бочоришвили

Здание МИД Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили заявила о том, что ЕС не предпринимает никаких реальных действий, чтобы нормализовать отношения с Грузией.

В Брюсселе против развития партнерских связей с Тбилиси, такое заявление сделала глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг грузино-европейских отношений.

"Существующая бюрократия своими действиями и заявлениями скорее препятствует развитию двусторонних связей, чем способствует им"

— Мака Бочоришвили

Она отметила, что Грузия в настоящее время стремится стать более привлекательной для международного сотрудничества, прилагает свои усилия для партнерского взаимодействия с ЕС.

В стране стремятся улучшить условия жизни граждан, повышают уровень экономического развития – все, чтобы соответствовать европейским стандартам.

В то же время в самой Европе не особо стремятся к интеграции с Грузией, отметила Бочоришвили.

