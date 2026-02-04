Брюссель не стремится к улучшению отношений с Тбилиси — Бочоришвили

В Брюсселе против развития партнерских связей с Тбилиси, такое заявление сделала глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, комментируя нынешнюю ситуацию вокруг грузино-европейских отношений.
"Существующая бюрократия своими действиями и заявлениями скорее препятствует развитию двусторонних связей, чем способствует им"
— Мака Бочоришвили
Она отметила, что Грузия в настоящее время стремится стать более привлекательной для международного сотрудничества, прилагает свои усилия для партнерского взаимодействия с ЕС.
В стране стремятся улучшить условия жизни граждан, повышают уровень экономического развития – все, чтобы соответствовать европейским стандартам.
В то же время в самой Европе не особо стремятся к интеграции с Грузией, отметила Бочоришвили.