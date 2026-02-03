Вэнс: Вашингтон готов искать точки сближения с Москвой

Администрация президента США Дональда Трампа, по словам Джея Ди Вэнса, готова к поиску возможностей сблизиться с Россией.

Президент США Дональд Трамп согласен искать сходства в позициях России и Америки, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам политика, Вашингтон намерен работать над тем, чтобы завершить украинский конфликт, однако сотрудничество в некоторых сферах возможно уже сейчас.

"Его (Трампа - ред.) позиция такова: мы можем во многом не соглашаться с Россией, но в чем-то мы согласны, и я действительно считаю это фундаментальной переориентацией"

– Джей Ди Вэнс

Вице-президент пояснил, что глава американского государства выстраивает свою внешнюю политику на прагматичных интересах, а не на разделении государств на дружеские и вражеские. Более того, уточнил он, теперешний подход Белого дома состоит в допущении взаимодействия даже с оппонентами – оно возможно по вопросам, в которых стороны имеют общие интересы. Ранее же, напомнил Вэнс, власти США уходили от любого контакта с Россией из-за конфликта на Украине.