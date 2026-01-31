В Казахстане поручили подготовиться к весенним паводкам до конца месяца

В правительстве Казахстана дали распоряжение завершить полготовку во всех регионах страны к предстоящим весенним паводкам до 1 марта.

Завершить противопаводковые мероприятия в регионах Казахстана до 1 марта, соответствующее распоряжение было дано вице-премьером РК Канатом Бозумбаевым.

Он отметил, что опыт осени прошлого года, когда дожди привели к образованию наледи на дорогах, показал неполную готовность регионов к ненадлежащим погодным условиям.

Вице-премьер ознакомился с готовностью водохозяйственных объектов, проверил работу сил и средств реагирования, а также дорожную инфраструктуру в регионах, о чем поведали в правительстве Казахстана.

"В регионах уже выполнен значительный объем противопаводковых мероприятий. Возведено 831 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено более 1 тысячи км дренажных систем, каналов и арыков"

– правительство Республики Казахстан

В связи с предупреждениями синоптиков о том, что весной в Казахстане ожидается выпадение осадков выше нормы, была дана предварительная оценка паводковой опасности по территории страны.

"Важно быть готовыми к различным сценариям и заранее принять необходимые меры. Имеется ряд проблем и решения по некоторым из них до сих пор не приняты"

– Канат Бозумбаев

Необходимо провести ряд организационных и подготовительных работ – очистить водоотводные каналы, арыки, водопропускные сооружения и ливневые канализации, а также обеспечить вывоз снега, отметил вице-премьер.

Кроме того, МЧС провести учение "Көктем-2026" для отработки действий для предотвращения возможных ЧП, а также подготовиться к возможной эвакуации населения в случае угрозы подтопления.