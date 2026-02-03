В ОАЭ выразили надежду на удачный результат переговоров по украинскому урегулированию

В МИД ОАЭ прокомментировали стартовавший сегодня второй раунд переговоров РФ‐США-Украина и заявили о том, что надеются на достижение взаимопонимания между его участниками.

Внешнеполитическое ведомство Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило начало в Абу-Даби второго этапа переговоров по украинскому урегулированию. Кроме того, оно заявило о том, что надеются на их результативность и положительный исход.

"Сегодня в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в рамках дипломатических усилий, направленных на продвижение политического процесса для урегулирования кризиса"

– пресс-служба МИД ОАЭ

В сообщении также отметили, что ожидают того, что второй раунд переговоров будет опираться на достижения первого. Это, в свою очередь, должно благотворно повлиять на процесс достижения большого взаимопонимания между участниками.

Кроме того, МИД ОАЭ выразил стремление обеспечить "благоприятную атмосферу для конструктивных переговоров".

Данная встреча показывает международное доверие к ОАЭ, также уточнили в сообщении.

Напомним, сегодня начались новые переговоры с участием российской, американской и украинской сторон в Абу-Даби. Сообщается, что они продлятся до завтрашнего дня.