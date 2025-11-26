Легендарные отели Азербайджана назвали в сервисе "Островок"

Три отеля в Баку удостоились звания "Легенды", три года подряд они получают высокие отзывы российских туристов.
Опубликован рейтинг "Островок! Guests’ Choice" по итогам 2025 года, в специальной номинации "Легенды" отмечены три отеля в Азербайджане.
Все три отеля находятся в Баку и ценятся туристами не один год, в номинацию "Легенды" входят лишь те объекты размещения, которые получали премию три года подряд.
В 2025 году легендарными в Баку названы:
- Qız Qalası Hotel – рейтинг 9,7;
- Sultan INN – рейтинг 9,2;
- Art Club - рейтинг 8,9.
Доступнее всего из трех отелей, отмеченных в номинации, бутик-отель Qız Qalası Hotel, остановиться в нем можно за 3,7 тыс рублей за ночь.