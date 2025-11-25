Александр Брагин: россияне выбирают Южный Кавказ для самостоятельного отдыха

Азербайджан, Армения и Грузия популярны у россиян зимой, но они могут принимать больше отдыхающих из России, и для этого необходимы информационные кампании, сообщил "Вестнику Кавказа" директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Республики Южного Кавказа являются популярными направлением зимнего отдыха для тех россиян, которые предпочитают самостоятельно выстраивать свои туристические поездки, а не покупать готовые туры у туроператоров – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.

"По данным онлайн-платформ, где самостоятельные туристы планируют путешествие, у нас и Армения, и Грузия входят в топ-10 направлений. У них приблизительно одинаковая доля, порядка 3%, и они продолжают входить в десятку по зимнему отдыху россиян. Кого-то они привлекают теплом, кого-то, как в случае Грузии, горнолыжкой. Часть людей устремляют свои лыжи на горнолыжные курорты Грузии", - прежде всего сказал он.

"Азербайджан в плане зимнего отдыха россиян находится за пределами топ-10, но это тоже направление, куда люди активно едут, поскольку в республике есть удобная инфраструктура, и перелеты туда вполне комфортные. Многие приезжают, чтобы посмотреть Баку и в целом страну", - продолжил Александр Брагин.

"Для развития турпотока нужно давать больше информации россиянам об Азербайджане, о его туристических возможностях и красотах – о нем явно меньше знаний, чем об отдыхе в Грузии и Армении. Уверен, что в ближайшее время это выровняется. Мы видим, что поток в Азербайджан сейчас нарастает", - сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов.

Александр Брагин отметил, что нехватка информации – в целом проблема российских туристов. "Россияне не знают, куда можно поехать и на что можно посмотреть. И это касается не только Южного Кавказа, но и других регионов, и регионов самой России. Людям хорошо известен Баку, но только глубокие спецы у нас знают о прекрасном горнолыжном курорте Шахдаг. Поэтому необходимы информационные кампании", - пояснил он.

"Будут полезны рассказы в соцсетях от тех, кто прилетал в Баку, что можно сделать в городе и куда можно добраться, а также фото и видео, как любит у нас современное поколение. Подойдут любые каналы распространения информации, начиная от Рутюба и Тик-Тока. Принесут пользу и туристические выставки. А дальше, передаваясь из уст в уста, я уверен, информация найдет своего потребителя", - заключил директор Ассоциации туристических агрегаторов.