Александр Брагин: россияне выбирают Южный Кавказ для самостоятельного отдыха

(ЭКСКЛЮЗИВ)
Республики Южного Кавказа являются популярными направлением зимнего отдыха для тех россиян, которые предпочитают самостоятельно выстраивать свои туристические поездки, а не покупать готовые туры у туроператоров – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин.
"По данным онлайн-платформ, где самостоятельные туристы планируют путешествие, у нас и Армения, и Грузия входят в топ-10 направлений. У них приблизительно одинаковая доля, порядка 3%, и они продолжают входить в десятку по зимнему отдыху россиян. Кого-то они привлекают теплом, кого-то, как в случае Грузии, горнолыжкой. Часть людей устремляют свои лыжи на горнолыжные курорты Грузии", - прежде всего сказал он.
"Азербайджан в плане зимнего отдыха россиян находится за пределами топ-10, но это тоже направление, куда люди активно едут, поскольку в республике есть удобная инфраструктура, и перелеты туда вполне комфортные. Многие приезжают, чтобы посмотреть Баку и в целом страну", - продолжил Александр Брагин.
"Для развития турпотока нужно давать больше информации россиянам об Азербайджане, о его туристических возможностях и красотах – о нем явно меньше знаний, чем об отдыхе в Грузии и Армении. Уверен, что в ближайшее время это выровняется. Мы видим, что поток в Азербайджан сейчас нарастает", - сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов.
Александр Брагин отметил, что нехватка информации – в целом проблема российских туристов. "Россияне не знают, куда можно поехать и на что можно посмотреть. И это касается не только Южного Кавказа, но и других регионов, и регионов самой России. Людям хорошо известен Баку, но только глубокие спецы у нас знают о прекрасном горнолыжном курорте Шахдаг. Поэтому необходимы информационные кампании", - пояснил он.
"Будут полезны рассказы в соцсетях от тех, кто прилетал в Баку, что можно сделать в городе и куда можно добраться, а также фото и видео, как любит у нас современное поколение. Подойдут любые каналы распространения информации, начиная от Рутюба и Тик-Тока. Принесут пользу и туристические выставки. А дальше, передаваясь из уст в уста, я уверен, информация найдет своего потребителя", - заключил директор Ассоциации туристических агрегаторов.